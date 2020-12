Basket, l'OraSì torna in campo contro Rieti

Dopo il primo successo stagionale ottenuto domenica sul campo della Stella Azzurra, l’OraSì torna in campo mercoledì al PalaCosta dove alle ore 20 affronterà la Npc Rieti, recupero della prima giornata di campionato inizialmente prevista per il 15 novembre. Il prepartita nelle parole dell’assistente allenatore Bruno Savignani e del playmaker Davide Denegri: “A Veroli abbiamo fatto una prestazione di grande sostanza ma è già tempo di pensare a Rieti – commenta l’assistant coach giallorosso – Siamo subito tornati in campo lunedì per preparare la gara, dobbiamo essere tutti pronti e concentrati per fare, ancora una volta, una partita di squadra, usufruire dei vantaggi che possiamo avere offensivamente ma soprattutto essere duri in difesa”.

“Veniamo da un periodo tormentato che non è ancora completamente alle spalle ma domenica abbiamo rotto il ghiaccio nel migliore dei modi – prosegue Denegri – Mercoledì dobbiamo fare le stesse cose, cioè compattarci, restare uniti e trovare dentro di noi quel qualcosa in più. Giocheremo la nostra prima partita in casa purtroppo senza i nostri tifosi, ma li ringrazio perché ci sono comunque vicini, leggiamo tutti i loro messaggi e sentire il loro sostegno è molto importante per noi”. Arbitri dell’incontro saranno Gonella di Genova, Puccini di Genova e Marota di S. Benedetto del Tronto.

La gara, che si disputerà a porte chiuse, sarà tramessa in diretta su ÈTV-Rete7 (canale 17 DTT in Romagna e a Bologna) e in streaming su Lnp pass. Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).