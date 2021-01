Basket, l'OraSì va in scena a Cento nel campionato Lnp

Anticipo televisivo su Ms Sport per l’OraSì Ravenna, che domenica 17 gennaio sarà di scena alla “Milwaukee Dinelli Arena” di Cento per la 13esima giornata del girone rosso del campionato di serie A2 Lnp. La partita si giocherà alle ore 17 e sarà trasmessa in chiaro su Ms Sport (canale 219 digitale terreste in Emilia Romagna) e sulla piattaforma Sky (canale 814), il canale di Mediasport Group da quest’anno partner di Lega Nazionale Pallacanestro. La telecronaca sarà curata da Matteo Gandini, con il commento tecnico di Fabrizio Frates. L’OraSì tornerà in diretta sui canali di Ms Sport anche il prossimo mese, in occasione della trasferta al PalaLeombroni di Chieti in programma giovedì 25 febbraio alle ore 20.45.