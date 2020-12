Basket, la C gold potrebbe riaprire i battenti a febbraio

Grazie anche alle condizioni climatiche che continuano a fornire temperature tutto sommato favorevoli, sta proseguendo l’attività giovanile del Basket Lugo che si svolge presso il campo all’aperto di via Pulicari. Attività che prosegue ovviamente nel pieno rispetto di tutte le attuali normative con distanziamenti, attività individuali e senza l’uso di spogliatoi.

Quello che fa piacere riscontrare è, come sottolinea il responsabile del settore giovanile Aki Zarifi, che “i ragazzi stanno rispondendo con grande entusiasmo a questa nuova modalità di allenamento, dimostrando impegno e anche una buona presenza, cosa che ci dà quindi un importante segnale e dove insieme a tutto lo staff si continuerà l’attività finché sarà possibile".

Qualche notizia comincia invece a trapelare per quanto riguarda l’attività senior con la serie C gold, che secondo alcuni potrebbe riaprire i battenti a inizio febbraio con la suddivisione delle squadre iscritte in due gironi, permettendo così il termine dell’attività in una stagione più consona all’attività svolta, in questo caso, in strutture al chiuso. Ovviamente è ancora presto per avere notizie sicure, ma tutti gli addetti attendono impazienti notizie sicure dalla Federazione che possano permettere il ripristino di tutte le attività, che potrebbero iniziare verosimilmente all’indomani delle festività natalizie.