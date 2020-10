Basket, la partita di Supercoppa contro Forlì cambia location: massimo 200 spettatori

La società Basket Ravenna comunica che la partita di Supercoppa del Centenario LNP in programma sabato alle 20.30 tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì si disputerà al Pala Costa e non più al Pala De André. In mancanza di una deroga specifica della Regione Emilia Romagna, alla gara potranno assistere 200 spettatori come da ordinanza 157/2020 del 7 agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I biglietti per la partita saranno in vendita presso la sede del Basket Ravenna in viale della Lirica 21 al costo di 18 euro (biglietto unico) nei seguenti orari: giovedì 8 dalle 14.30 alle 17.30, venerdì 9 dalle 11.00 alle 13.00. I posti in oggetto verranno distribuiti in maniera da rispettare il distanziamento e le normative vigenti.