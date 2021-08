Basket, la stagione della Raggisolaris Faenza inizia con la Supercoppa contro Bologna

L’esordio in campionato dei faentini sarà invece in ottobre ad Ancona e a seguire i derby contro Rimini e Cesena

Dal match casalingo con Ancona alla trasferta a Civitanova Marche: i Raggisolaris Faenza sono attesi da otto mesi di fuoco. Il girone C del campionato di serie B di basket ha infatti molte formazioni di valore che regaleranno sfide affascinanti agli uomini di coach Serra, come ad esempio i derby romagnoli. La squadra si radunerà mercoledì 18 agosto dando il via alla preparazione atletica in vista dell’inizio del campionato e della Supercoppa, primo appuntamento ufficiale della stagione. Si giocherà domenica 12 settembre alle 18.30 al PalaCattani contro il Bologna Basket 2016.

Il campionato

L’esordio in campionato dei Raggisolaris sarà domenica 3 ottobre al PalaCattani contro Ancona poi ci saranno due derby i consecutivi: il 10 a Rimini e il 17 in casa con Cesena. Il mese di ottobre si concluderà con la trasferta a Roseto e il match interno con la NPC Rieti. Il calendario presenta poi due viaggi consecutivi nel Lazio: sabato 6 novembre sul campo della Luiss Roma e a seguire quello in casa della Real Sebastiani Rieti di domenica 13. La squadra di coach Serra avrà poi un doppio impegno al PalaCattani con Teramo (21 novembre) e Montegranaro (28 novembre) e a seguire un trittico di sfide in una sola settimana.

Si parte domenica 5 dicembre con il derby sul parquet dell’Andrea Costa Imola poi ci sarà l’unico turno infrasettimanale di campionato, mercoledì 8 al PalaCattani con Giulianova ed infine la trasferta a Senigallia del 12 dicembre. Il 19 dicembre in casa con Jesi si giocherà l’ultimo turno del 2021 poi il campionato si fermerà per la sosta natalizia e riprenderà sabato 8 gennaio con il “derby della via Emilia” ad Ozzano. Domenica 16 in casa con Civitanova Marche si chiuderà l’andata. Il girone di ritorno si giocherà dal 23 gennaio all’8 maggio con l’unico week end di riposo che sarà quello dall’11 al 13 marzo dove di disputerà la Final Eight di Coppa Italia, alla quale accederanno le prime due classificate degli otto gironi al termine dl girone d’andata.

Playoff

Al termine della regular season si qualificheranno ai play off le prime otto che si incroceranno con le formazioni del girone D (composto dalle siciliane Fortitudo Agrigento, Virtus Kleb Ragusa e Cestistica Torrenovese, dalle campane Del. Fes. Avellino, Forio Ischia, Virtus Pozzuoli, Virtus Arechi Salerno e PSA Sant’Antimo, dalle pugliesi Lions Bisceglie, Pallacanestro Molfetta, Action Now 2019 Monopoli, Talos Ruvo di Puglia e Cus Jonico Taranto, dalle laziali Virtus Cassino e Formia Basketball e dalla calabrese Pallacanestro Viola Reggio Calabria) in due tabelloni promozione. Le due vincenti saliranno in serie A2. Parteciperanno invece ai play out le classificate dal dodicesimo al quindicesimo posto, mentre l’ultima scenderà direttamente in C Gold. Dall’11 al 13 marzo, in una sede ancora da stabilire, si disputerà la Final Eight di Coppa Italia, alla quale parteciperanno le prime due classificate dei quattro gironi alla fine dell’andata.

Il calendario

Andata

PRIMA giornata Domenica 3 ottobre ore 18: Raggisolaris - Ancona

SECONDA giornata Domenica 10 ottobre ore 18: Rimini - Raggisolaris

TERZA giornata Domenica 17 ottobre ore 18: Raggisolaris - Cesena

QUARTA giornata Domenica 24 ottobre ore 18: Roseto - Raggisolaris

QUINTA giornata Domenica 31 ottobre ore 18: Raggisolaris – NPC Rieti

SESTA giornata Sabato 6 novembre ore 18: Luiss Roma - Raggisolaris

SETTIMA giornata Domenica 14 novembre ore 18: Real Sebastiani Rieti - Raggisolaris

OTTAVA giornata Domenica 21 novembre ore 18: Raggisolaris - Teramo

NONA giornata Domenica 28 novembre ore 18: Raggisolaris - Montegranaro

DECIMA giornata Domenica 5 dicembre ore 18: Imola - Raggisolaris

UNDICESIMA giornata Mercoledì 8 dicembre ore 18: Raggisolaris - Giulianova

DODICESIMA giornata Domenica 12 dicembre ore 18: Senigallia - Raggisolaris

TREDICESIMA giornata Domenica 19 dicembre ore 18: Raggisolaris - Jesi

QUATTORDICESIMA giornata Sabato 8 gennaio ore 20.30: Ozzano - Raggisolaris

QUINDICESIMA giornata Domenica 16 gennaio ore 18: Raggisolaris – Civitanova Marche

Ritorno

PRIMA giornata Domenica 23 gennaio ore 18: Ancona – Raggisolaris

SECONDA giornata Domenica 30 gennaio ore 18: Raggisolaris - Rimini

TERZA giornata Domenica 6 febbraio ore 18: Cesena - Raggisolaris

QUARTA giornata Domenica 13 febbraio ore 18: Raggisolaris - Roseto

QUINTA giornata Domenica 20 febbraio ore 18: NPC Rieti - Raggisolaris

SESTA giornata Domenica 27 febbraio ore 18: Raggisolaris – Luiss Roma

SETTIMA giornata Domenica 6 marzo ore 18: Raggisolaris – Real Sebastiani Rieti

OTTAVA giornata Domenica 20 marzo ore 18: Teramo - Raggisolaris

NONA giornata Domenica 27 marzo ore 18: Montegranaro - Raggisolaris

DECIMA giornata Domenica 3 aprile ore 18: Raggisolaris - Imola

UNDICESIMA giornata Domenica 10 aprile ore 18: Giulianova - Raggisolaris

DODICESIMA giornata Domenica 17 aprile ore 18: Raggisolaris - Senigallia

TREDICESIMA giornata Domenica 24 aprile ore 18: Jesi - Raggisolaris

QUATTORDICESIMA giornata Domenica 1 maggio ore 18: Raggisolaris - Ozzano

QUINDICESIMA giornata Domenica 8 maggio ore 18: Civitanova Marche - Raggisolaris