Basket, Lugo Aviators: Baroncini rinuncia all'incarico di assistente allenatore

Per motivi personali l’attuale assistente allenatore della prima squadra dei Lugo Aviators, Federico Baroncini, rinuncia al suo incarico. "Baroncini lascia il sodalizio lughese dopo alcuni anni caratterizzati da una collaborazione estremamente professionale e dove, anche come allenatore del settore giovanile, si è fatto apprezzare sia dal punto di vista tecnico che dei rapporti umani", ricorda la società. Il Basket Lugo, da parte sua, non può che "prendere atto della scelta fatta e coglie l’occasione per ringraziare Federico nell’auspicio che in un prossimo futuro ci possa essere la possibilità di riprendere una nuova e costruttiva collaborazione".