Basket, OraSì in campo a San Severo per il recupero della 11esima giornata

L'OraSì Ravenna è scesa nella serata di martedì in Puglia dove mercoledì affronterà l'Allianz Pazienza San Severo nel recupero dell'undicesima giornata del girone rosso del campionato di serie A2 LNP. Palla a due al Pala Falcone e Borsellino alle ore 20.30. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle 20.30. Aggiornamenti in tempo reale sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

Il coach giallorosso, Massimo Cancellieri, presenta così la partita: "Vorrei che la squadra si portasse dietro la consapevolezza di quanto fatto a Napoli e credo che la pausa dopo quella splendida vittoria ci sia servita soprattutto per riprogrammare questa nuova fase del campionato, che ci vedrà impegnati in altre cinque partite, di cui tre in trasferta - spiega il tecnico teramano - San Severo è una squadra che nell’ultimo periodo ha vissuto forti cambiamenti. Già nella partita di domenica ha mostrato uno spirito aggressivo, giocando con cuore e mettendo in difficoltà a più riprese proprio Napoli. Dovremo quindi fare attenzione alla solidità dei lunghi, all’imprevedibilità degli esterni, alle doti realizzative di Clarke e all’aggressività di tutta la squadra, che giocando in casa farà ulteriormente valere questa sua caratteristica. Non potremo concedere nulla sotto questo punto di vista e dovremo assolutamente pareggiare la loro aggressività per poter vincere la partita".