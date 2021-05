Basket, OraSì Ravenna in campo a Piacenza per centrare i playoff

In caso di successo dei giallorossi, oppure di sconfitta di Cento, il pass per i play-off sarebbe assicurato senza dover aspettare le sfide dell’ultimo turno di domenica

Ultima trasferta della seconda fase per l’OraSì Ravenna che mercoledì alle 19 scenderà in campo a Piacenza per giocarsi il primo match-point del girone azzurro. In caso di successo dei giallorossi, oppure di sconfitta di Cento, il pass per i play-off sarebbe assicurato senza dover aspettare le sfide dell’ultimo turno di domenica.

Alla vigilia della gara del Pala Banca ecco le parole di presentazione del match di coach Massimo Cancellieri e Davide Denegri: “Sarebbe molto bello qualificarsi e farlo con le proprie mani – spiega il tecnico giallorosso – Bisognerà chiedere alla nostra squadra di fare un extra sforzo a distanza molto ravvicinata dalla sfida con Mantova, che è stata molto intensa. Domani dobbiamo giocare necessariamente con la stessa intensità, non sarà facile ma deve essere nelle nostre corde perché conquistarsi un obiettivo può voler dire, certe volte, andare sopra le proprie possibilità e le proprie capacità del momento. Questa per noi deve essere un’occasione, se il destino è nelle tue mani sarà il caso di prenderselo. Con Piacenza in casa abbiamo vinto per un episodio, è una squadra con qualità sia tecniche che atletiche, l’abbiamo sofferta nella gara di andata e anche domani non sarà facile. L’intensità è alla base di tutto, non dobbiamo lasciargli giocare la loro pallacanestro ma fare molta attenzione nel controllo del ritmo e incanalare la partita sui nostri binari”.

“Piacenza gioca una pallacanestro di squadra, si muove tanto in campo e ama passarsi la palla – aggiunge Denegri – All’andata è stata una battaglia e domani mi aspetto una partita altrettanto intensa. In più per loro si tratta dell’ultima gara in casa e credo che vorranno fare bella figura. Per noi sarà fondamentale aggredire la partita fin dall’inizio, imponendo il nostro gioco come abbiamo fatto domenica scorsa con Mantova”.

La gara sarà tramessa in diretta streaming su Lnp pass. Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).