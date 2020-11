Basket, prove tecniche di serie B per la Rekico

Prove tecniche di serie B. La Rekico sarà impegnata nel weekend al PalaSavena nel ‘Torneo For’, quadrangolare che vedrà la partecipazione di squadre di serie B. Oltre ai padroni di casa del Bologna Basket 2016 (inseriti nel girone A) ci saranno i New Flying Balls Ozzano e i Tigers Cesena, entrambe avversarie dei Raggisolaris nel campionato 2020/21 che prenderà il via sabato 21 novembre.

La Rekico debutterà sabato alle 18 contro il Bologna Basket 2016 (gara in diretta sulla pagina Facebook del club felsineo) e in base al risultato, conoscerà l’orario del match di domenica. In caso di vittoria giocherà alle 19.30 la finale altrimenti scenderà in campo alle 17 in quella per il terzo posto (la gara sarà in diretta sulla pagina Facebook dei Raggisolaris). L’altra semifinale tra Ozzano e Cesena si disputerà venerdì alle 19. Il torneo sarà ovviamente a porte chiuse, ma tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Facebook o su Youtube.