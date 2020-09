Basket, Raggisolaris in campo contro l'Andrea Costa Imola

Tempo di amichevoli per la Rekico. Sottopostisi agli esami sanitari richiesti dal protocollo Fip (test sierologico e tampone risultati negativi per tutti i giocatori e lo staff), i Raggisolaris sono ora pronti per il primo impegno della preaseason che sarà mercoledì alle 19 sul campo dell’Andrea Costa Imola, formazione inserita nel girone A proprio come i faentini. La Rekico scenderà in campo anche sabato alle 18 in un altro derby romagnolo in casa dell’Unieuro Forlì, squadra di serie A2. Entrambe le partite saranno a porte chiuse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le altre amichevoli che la Rekico programmerà per prepararsi alla Supercoppa (si parte domenica 11 ottobre) saranno comunicate nei prossimi giorni. Questo il calendario della Rekico di Supercoppa: domenica 11 ottobre ore 18 a Faenza: Rekico – Rimini; domenica 18 ottobre ore 18 a Cervia: Tigers Cesena – Rekico; domenica 25 ottobre ore 18 a Imola: Andrea Costa Imola - Rekico.