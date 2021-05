Basket, sarà Bernareggio l'avversaria della Rekico Faenza ai playoff

Inizieranno sabato 15 a Bernareggio i play off della Rekico. I faentini, che per la quarta volta nella loro storia disputeranno i play off di serie B, troveranno nei quarti di finale la Vaporart Bernareggio, arrivata terza nel girone B. La serie sarà al meglio delle cinque gare.

Queste le date della serie: gara 1 sabato 15 maggio ore 19 a Bernareggio, gara 2 martedì 18 maggio ore 19 a Bernareggio, gara 3 venerdì 21 maggio ore 20 a Faenza, eventuale gara 4 domenica 23 maggio ore 18 a Faenza, eventuale gara 5 mercoledì 26 maggio ore 19 a Bernareggio.