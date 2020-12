Basket serie B, nel test contro Fiorenzuola la Rekico ritrova capitan Petrucci

Bentornato capitan Petrucci. L’amichevole (come al solito il risultato è stato azzerato alla fine di ogni quarto) con la Pallacanestro Fiorenzuola, formazione inserita nel girone B1 di serie B, ha confermato che l’ala è in buone condizioni ed è pronta per il match casalingo di mercoledì prossimo contro Alessandria. Dal test con gli emiliani, coach Serra ha avuto altre buone indicazioni nonostante abbia dovuto fare a meno di Ly-Lee, Pierich e Ballabio, tutti e tre fermi a scopo precauzionale per piccoli acciacchi fisici. L’unica nota stonata sono state le percentuali offensive con quasi la metà dei punti complessivi (35) segnata nel solo secondo quarto.

La Rekico non vive una buona serata al tiro soprattutto nel primo periodo, quando mette a referto soltanto 11 punti. Anche dal lato dell’atteggiamento non mostra il suo solito spirito combattivo e infatti Serra capisce che è arrivato il momento di “svegliare” i suoi giocatori. Sotto 16-22 chiama un corroborante time out e le sue parole portano subito l’effetto sperato: la difesa ritorna ad essere aggressiva come al solito e l’attacco regala un break di 12-0 grazie ai canestri di Solaroli. Un mix vincente che permette di chiudere la frazione con un parziale di 35-22 e di andare all’intervallo avanti 46-36.

Al rientro in campo non mancano l’agonismo e le belle giocate anche se i Raggisolaris ritornano ad essere poco incisivi in attacco, mantenendo comunque un vantaggio complessivo di 59-53 pur perdendo la frazione 17-13. Fiorenzuola suona la riscossa nell’ultimo quarto, “sfidando” la Rekico al tiro da tre. Una soluzione efficace contro la zona faentina come dimostrano le cinque triple consecutive che permettono agli ospiti di passare a condurre 69-63. La reazione dei Raggisolaris non manca e così si arriva ad un finale punto a punto dove a prevalere è Fiorenzuola vincendo il quarto 25-15 e l’amichevole 78-74.

La Rekico ritornerà in campo mercoledì 6 gennaio alle 18 al PalaCattani contro la Fortitudo Alessandria e giocherà in casa anche domenica 10 nel derby contro la Rinascita Basket Rimini, match in programma alle 18.