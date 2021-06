Basket, si separano le strade di coach Tumidei e dei Lugo Aviators

Quella di sabato scorso è stata l’ultima apparizione di Alessandro Tumidei alla guida degli Aviators, in quanto le strade del coach e del Basket Lugo si separeranno. I Lugo Aviators colgono l’occasione per ringraziare Tumidei per la serietà e la grande professionalità dimostrata nel raggiungimento degli obiettivi preposti augurandogli un futuro pieno di soddisfazioni.