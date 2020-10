Basket, test amichevole in casa della Top Secret Ferrara per l'OraSì

L’OraSì Basket Ravenna sarà impegnata sabato 31 ottobre sul campo della Top Secret Ferrara per un test amichevole. La gara avrà inizio alle ore 18 e si giocherà a porte chiuse. “Abbiamo prodotto un volume di allenamenti alto rispetto al numero partite e in questo momento la nostra squadra ha bisogno di giocare – commenta coach Massimo Cancellieri – Una partita è anche molto allenante dal punto di vista fisico e queste amichevoli servono soprattutto per testarci contro avversari forti e di buon livello”.

