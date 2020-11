Basket, tutte le gare casalinghe dell'OraSì in diretta tv

L’emittente televisiva ÈTV-Rete7 sarà al fianco del Basket Ravenna per la stagione 2020-21. Grazie all’accordo sancito con il club, infatti, tutti i match casalinghi della regular season dell’OraSì saranno tramessi sul canale 10 del digitale terrestre. Una collaborazione che sarà sicuramente apprezzata dai tifosi giallorossi, impossibilitati a prendere parte alle partite in questo particolare momento storico: per assistere alle gare di Chiumenti e compagni basterà dunque sintonizzarsi sulle frequenze di ÈTV-Rete7 il giorno della partita casalinga. Tutte le partite di campionato saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, mentre una gara alla settimana dell’intera serie A2 sarà visibile sia in chiaro, sulle frequenze regionali di MS Sport (canale 219 del digitale terreste in Emilia Romagna), che sul bouquet satellitare Sky al canale 814.

“Siamo molto contenti di questa opportunità – commenta il direttore generale dell’OraSì Ravenna, Julio Trovato – conosco l’emittente e sono stato più volte ospite in studio dagli amici di Sport Club, Luigi Balduini e Jack Bonora. Insieme al Presidente Vianello volevamo dare un segnale di vicinanza a tutti i tifosi che continuano a seguirci, allargando anche la visibilità dei nostri partner sul territorio”.