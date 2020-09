Basket, un aperitivo coi giocatori dell'OraSì alla Rocca

Venerdì 18 settembre è in programma un aperitivo con squadra e tifosi al Brancaleone, il locale all'interno della Rocca cittadina recentemente rinnovato. L’appuntamento, a partire dalle 20, sarà un’occasione di incontro tra i giocatori dell’OraSì, lo staff, gli sponsor e i sostenitori, in vista della nuova stagione sportiva. La società invita tutti i partecipanti a vestirsi con i colori della città. Per chi volesse cenare in loco è attivo presso Brancaleone il servizio pizzeria (prenotazione tavoli 3888386695 fino ad esaurimento posti).

