Blacks Faenza: Prima amichevole stagionale contro l'unieuro Forlì

Sabato alle 18 i Blacks giocheranno all’Unieuro Arena di Forlì la prima gara della stagione che sarà l’amichevole congiunta con l’Unieuro Forlì, formazione che milita nel campionato di serie A2. Il match sarà a porte aperte.

I Raggisolaris ritorneranno poi in campo sabato 2 settembre alle 17 al PalaCattani contro la Rinascita Basket Rimini (formazione di A2) per fare le prove generali in vista del debutto in Supercoppa che sarà sabato 9 settembre alle 20.30 a Ravenna contro l’OraSì, derby in programma al PalaCosta.