Serie B: l'Orasi affronta San Vendemiano con l'entusiasmo alle stelle

Con coach Bernardi analizziamo il prossimo match contro uno dei top team del campionato, la Rucker San Vendemiano. Com’è andata la settimana di allenamenti

“Questa settimana è stata un po' più corta perché, avendo giocato lunedì a Jesi, martedì abbiamo fatto riposo e abbiamo iniziato a lavorare mercoledì. Abbiamo lavorato bene, Onojaife non ha avuto problemi al ginocchio che gli aveva dato dei fastidi in partita nell’ultimo turno, per cui domani dovrebbero essere tutti disponibili”.

La Rucker è solida ed ha ampie rotazioni e tanti protagonisti. È un rompicapo da interpretare

“La Rucker è una squadra forte e la classifica è lì a testimoniarlo. Sono secondi, con Roseto e San Severo ed è una squadra che gioca bene con tanti giocatori capaci e molto esperti. Ravenna conosce bene sia Chiumenti che Oxilia. Hanno due playmaker forti come Di Emidio e Calbini che hanno caratteristiche che si completano: il primo ottimo tiratore da tre punti l’altro che predilige attaccare in uno contro uno. Oltre a questi hanno Gluditis che è un ottimo giocatore che sa uscire veloce dai blocchi e segnare da tre punti. Hanno esperienza in Cacace e Gatti che giocano da 3 e da 4 e poi c’è un ragazzo giovane ma molto interessante come Zacchigna che tira col 46% da 3. Aggiungo anche Perin che è un gran tiratore: insomma, hanno 9/10 giocatori tutti forti e quindi noi dobbiamo fare una super partita, a maggior ragione ora, visto che, dopo i nostri ultimi risultati, troveremo avversari ancora più concentrati e agguerriti. Quindi sarà davvero necessaria una super partita da regalare a noi stessi, alla società e soprattutto al nostro pubblico che spero sia ancor più numeroso e caloroso di sempre.

Le 5 vittorie consecutive hanno portato una carica maggiore alla squadra?

“Sicuramente la nostra striscia di vittorie ha portato energia ed entusiasmo ma soprattutto ci dà la consapevolezza che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a lavorare così, senza mollare e senza pensare di aver fatto niente di particolare perché dobbiamo pensare a giocare una partita alla volta e giocarla come se per noi fosse sempre una finale”.