Coppa Italia Serie B: I Blacks in trasferta a Ruvo di Puglia

Il regalo per la straordinaria prima parte di stagione giocata dai Blacks sta per essere scartato. I ragazzi di coach Garelli, giocheranno mercoledì 25 gennaio alle 21 sul campo della Tecnoswitch Ruvo di Puglia il quarto di finale di Coppa Italia. In palio ci sarà la qualificazione alla final four in programma l’11 e il 12 marzo in una sede ancora da definire.

La vincente di questa partita affronterà in semifinale una tra Rieti e Luiss Roma, mentre nell’altra parte del tabellone si giocheranno Orzinuovi – Libertas Livorno e Vigevano – San Vendemiano.

Tutte le partite della manifestazione, dai quarti alla final four, saranno tramesse su LNP Pass.