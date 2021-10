Basket serie B, Raggisolaris al debutto contro Ancona

Raggisolaris Faenza – Luciana Mosconi Ancona atto secondo. A poco più di una settimana dal quarto di finale di Supercoppa vinto dai Raggisolaris 61-57, le due squadre si ritrovano nel turno inaugurale di campionato. Il match si giocherà domenica alle 18 al PalaCattani.

In presentazione della sfida ha parlato Giacomo Siberna: “È una fortuna giocare contro una squadra già incontrata perché ci siamo potuti rendere conto di come si muovono in campo i nostri avversari e capire le contromosse, anche se l’obiettivo dovrà essere pensare a fare la nostra pallacanestro per avere quella grinta difensiva che ci ha caratterizzati in Supercoppa".

Il ricordo della sfida di supercoppa è ancora vivo: "In supercoppa Ancona ha presentato molte difese e dal punto di vista tattico ci ha messo in difficoltà, anche se nel finale siamo riusciti a ribaltare l’inerzia restando uniti e aumentando la velocità. Di sicuro troveremo una squadra che vorrà riscattarsi dopo quel ko, ma anche noi vogliamo vincere per iniziare nella maniera migliore e per regalare una vittoria ai nostri tifosi che finalmente potranno ritornare a tifare per i Raggisolaris in una gara di campionato”.

Appuntamento al PalaCattani, palla a due alle 18.00.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma a pagamento della LNP dove si potranno vedere tutte le gare delle 64 formazioni della serie B.