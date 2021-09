Supercoppa: La Raggisolaris Faenza vola in finale, battuta Vigevano 72 a 69

La corsa alla Supercoppa per la Raggisolaris Faenza non si ferma. I neroverdi conquistano la finale battendo Vigevano 72 a 69, ad attenderli nell'ultimo atto della competizione la Gesteco Cividale.

Ancora privi di Vico, dopo l'infortunio contro Ancona, la Raggisolaris si fa sorprendere dall'ottimo avvio di Vigeveno, che parte meglio soprattutto in attacco e riesce ad allungare alla fine del primo quarto (25 a 14). Nel secondo quarto Faenza mette in campo la sua versione migliore con la difesa che riesce a limitare l'attacco avversario e a ricucire lo strappo. All'intervallo lungo il parziale è di 33 a 37.

Nella ripresa la sfida diventa avvincente, la Raggisolaris continua a proporre il suo gioco trovando anche fluidità in attacco fino ad arrivare al sorpasso, 51 a 48 all'alba degli ultimi dieci minuti. L'ultima frazione è una gara punto a punto risolta solo a pochi secondi dallo scadere, quando Petrucci ruba la palla sulla rimessa avversaria e realizza il +2 per Faenza. Vigevano ha la possibità di pareggiare, ma Gatti sbaglia uno dei due tiri liberi e qui si spengono le speranze per i lombardi. Infatti, Poggi mandato in lunetta fa 2/2 e regala cosi il 72 a 69 della sirena. La Raggisolaris conquista la finale dopo un'altra partita combattuta e ora si trovarà di fronte l'ostacolo Gesteco Cividale.

