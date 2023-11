Orasi Ravenna, Marco Restelli: "Abbiamo fatto di tutto per vincere. Grazie ai tifosi"

Marco Restelli commenta la partita contro Fabriano che Ravenna ha provato a vincere prima, a rivincere alla fine, ma purtroppo Fabriano se l'è portata via.

"Anzitutto voglio ringraziare il pubblico e tutti i tifosi che ci supportano ogni partita, sia in casa che fuori. Veramente un grande grazie a tutti quanti per il vostro supporto che ci fa molto piacere e ci aiuta molto. Per quanto riguarda la partita è stata una partita tosta dove purtroppo abbiamo avuto ancora degli alti e bassi, oserei dire molti alti e molti bassi perché siamo arrivati anche addirittura sotto di quasi 20 punti. Poi abbiamo cercato di fare il possibile per recuperare e poi andare a vincerla. Purtroppo non ci siamo riusciti, cercheremo di migliorare durante la settimana, di cercare di rifinire i dettagli, i piccoli errori che hanno fatto poi la differenza e cercare di essere magari piu precisi e tranquilli in campo".

Questa volta, avete fatto un passo indietro al rimbalzo?

"Sì, sicuramente la differenza a rimbalzo è stata importante perché loro ne hanno presi molti più di noi, specialmente già nel primo tempo. Questa cosa ha fatto molto la differenza, perché tanti rimbalzi sono stati presi in attacco. Ciò ha consentito a Fabriano di prendere secondi tiri che sono situazioni in più difensive che ti portano via energie. E poi dopo in attacco fai più fatica perché difendi più volte, quindi sicuramente dovremmo stare un po' più attenti al rimbalzo con con il taglia fuori e, ripeto, cercheremo di migliorare il più possibile ed il più in fretta possibile. Per cercare di fare sempre meglio durante le prossime giornate di campionato".

Quale è stata la molla che ha fatto scattare la vostra rimonta nell'ultimo quarto?

"Nella pausa tra terzo e quarto quarto abbiamo semplicemente cercato di fare quello che ci ha chiesto l'allenatore. Bernardi ci ha detto:" Ragazzi andate in campo che la partita non è finita. Siamo sotto di molti punti, però si giocano tutti i 10 minuti fino alla fine!". E quindi abbiamo cercato di giocare con tutta l'energia che ci rimaneva in corpo per recuperare, cosa che siamo anche riusciti a fare perché ad un certo, se non ricordo male, eravamo forse anche più due o comunque eravamo arrivati a punteggio pari. Purtroppo loro alla fine sono stati più bravi, più freddi di noi, e hanno portato a casa i due punti".

Ti sei acceso nell'ultimo quarto segnando 14 punti dopo averne realizzati 5 durante i primi tre quarti.

Sì, è vero, ho segnato la maggior parte dei punti nell'ultimo quarto, ho cercato di aiutare la squadra, come cerco di fare ogni giornata; ho semplicemente cercato di fare quello che ha detto l'allenatore. Entrate con energia, ho iniziato a difendere sempre più forte e rischiare magari di più. In difesa qualche anticipo, qualche palla rubata per cercare di entrare un po in ritmo e poi dopo in attacco la palla è entrata. È stato importante, però purtroppo non è bastato".

Avete sbagliato molti tiri liberi che alla fine potevano fare differenza quando siete arrivati sul pari.

"Sicuramente non è un dato da non guardare, perché purtroppo i tiri liberi sono importanti perché sono appunto situazioni "semplici", nel senso che si è da soli, quindi bisogna cercare di segnarli. Può essere stata una giornata storta e cercheremo appunto di migliorare di più anche su su questo questo aspetto del gioco che è uno degli aspetti più importanti, perché dovrebbero essere punti quasi sicuri".

Quali sono Marco le cose positive che pensi di portarti dietro dalle ultime due partite?

"L'energia e l'amalgama di squadra: ci stiamo aiutando sempre di più soprattutto in difesa, perché è vero che oggi ad un certo punto contro Fabriano abbiamo avuto molte difficoltà, però poi la rimonta è stata dettata molto dall'intensità difensiva che ci abbiamo messo. Secondo me l'aspetto positivo migliore che ci possiamo portare a casa è che, nonostante la scofitta odierna e del turno infrasettimanale, secondo me stiamo migliorando l'intensità difensiva e dobbiamo cercare di prolungarla sui 40 minuti e non magari fare come oggi dove siamo stati troppo altalenanti".