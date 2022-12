Il punto di Francesco Comastri sulla prima parte di stagione della Raggisolaris Academy

È tempo di bilanci in casa Academy. La pausa natalizia dei campionati permette di fare una prima analisi della stagione e tutti i gruppi si meritano gli applausi come afferma Francesco Comastri, coordinatore tecnico del settore giovanile e responsabile dello sviluppo individuale dei giocatori dall’Under 13 all’Under 20.

“Sono molto contento di come ci stiamo allenando – afferma -, perché vedo grande entusiasmo da parte degli allenatori e dei ragazzi. In un simile clima si riescono ad ottenere ottimi risultati ed infatti tutti i nostri gruppi sono cresciuti molto negli ultimi mesi e a livello individuale stiamo facendo buoni progressi. Merito di Cristian Fabbri che riesce a coordinare molto bene un gruppo di persone che ha grande passione e voglia di mettersi al servizio degli altri.

Oltre alla pallacanestro, sono soddisfatto anche dell’Academy Village, perché i ragazzi che vivono al suo interno stanno portando avanti nella maniera migliore lo studio e lo sport. Grande merito è di Stefania Marchetti e dello staff che sta curando ogni minimo particolare per farli stare bene. In vista dei prossimi mesi mi aspetto una crescita costante da parte di tutti e un affiatamento sempre maggiore tra allenatori e giocatori”.

Questa l’analisi di Comastri di tutte le squadre del settore giovanile.

UNDER 19 GOLD/UNDER 20 SILVER

“Matteo Pio e Iacopo Monteventi stanno facendo un ottimo lavoro, ottenendo risultati superiori alle nostre aspettative. Sono riusciti a trovare subito il giusto affiatamento in un gruppo di ragazzi che provengono da situazioni cestistiche differenti, facendoli coesistere al meglio. Molto bene anche l’Under 20 che si sta dimostrando competitiva in un campionato dimostratosi di livello più alto di quello che ci aspettavamo. In questo gruppo ci sono anche giocatori che si dividono tra settore giovanile e le prime squadre di Raggisolaris, Basket Lugo e Baskers Forlimpopoli, riuscendo a far coesistere il doppio impegno”.

UNDER 17 GOLD

“Cristian Fabbri e Mara Boglioli hanno sfruttato questa prima parte di stagione per conoscere i ragazzi e per farli conoscere meglio tra di loro essendoci stati nuovi innesti nel gruppo: i risultati dimostrano che la strada seguita è quella giusta. Credo che questa squadra abbia grandi margini di miglioramento e che sia destinata a crescere mese dopo mese”.

UNDER 15 ECCELLENZA

“La squadra di Marco Di Nallo e Claudio Spada sta disputando il primo campionato di Eccellenza nella storia dell’Academy, misurandosi con le migliori formazioni della regione. I ragazzi hanno dimostrato che possono stare in una simile realtà e che possono giocarsela con tutti, magari non con 2/3 squadre che sono superiori. L’obiettivo è di vincere più partite possibile nella prima fase. Siamo contenti, perché si è visto che grazie agli innesti estivi siamo molto migliorati e anche i giocatori confermati sono cresciuti parecchio”.

UNDER 15 SILVER

“Questo gruppo allenato da Lorenzo Benedetti è composto da ragazzi del 2008/09 che hanno mostrato di aver trovato una buona chimica tra di loro e di avere grande senso della responsabilità. Stanno facendo una importante esperienza e finalmente sono ritornati a giocare con continuità dopo i problemi delle scorse stagioni dovuti al Covid. L’entusiasmo che stanno mostrando mi fa pensare che possano essere protagonisti e disputare un’ottima stagione”.

UNDER 14 ELITE

“Purtroppo la formula discutibile del campionato voluta dalla FIP potrebbe chiuderci le porte della seconda fase e sarebbe un vero peccato perché i ragazzi si stanno facendo davvero valere. Probabilmente al gruppo allenato da Marco Di Nallo e Paolo Volpato manca qualcosa rispetto alle primissime della classe, ma meriterebbe di giocare le fasi finali per il titolo regionale. Questa squadra ha grande qualità e un ottimo potenziale e onorerà il campionato fino alla fine. Durante la pausa natalizia, dal 27 al 30 dicembre, disputerà un torneo internazionale ad Ivrea dove affronterà Bayern Monaco, il Foka (uno dei migliori settori giovanili della Serbia), Badalona e squadre italiane come l’Olimpia Milano. Sarà una bella occasione per crescere e per maturare”.

UNDER 14 SILVER

“Massimo ‘Macio’ Cenni sta continuando un percorso iniziato lo scorso anno e si sono già visti grandi miglioramenti. L’obiettivo è di crescere e di maturare con le partite e gli allenamenti, continuando a dimostrarsi competitivi per il campionato Under 14 Silver così come hanno fatto in questi primi mesi di stagione”.

UNDER 13 ELITE

“Per la prima volta questo gruppo si sta misurando con un campionato regionale di alto livello dopo anni di minibasket e ha iniziato ad intraprendere un importante percorso di crescita che vogliamo possa portarli ad un campionato Elite e di Eccellenza. Insieme a Stefano Stefanelli sto lavorando molto bene ed infatti la squadra ha dimostrato di essere competitiva anche a questi livelli”.

UNDER 13 SILVER

“Ringrazio Tommaso Tasso per la grande disponibilità che ha dato all’Academy, prendendosi l’impegno di allenare con continuità e passione. Una figura così esperta nel mondo della pallacanestro è un valore in più per tutti. Stefano Stefanelli e lo staff Academy stanno facendo maturare un gruppo alla prima esperienza in un campionato giovanile, composto anche da Esordienti 2011, che sta crescendo e imparando, divertendosi ogni giorno”.

ESORDIENTI

“Cristian Fabbri e Stefano Stefanelli stanno partecipando ai campionati della propria categoria in maniera egregia e molto soddisfacente andando anche ad integrare le squadre per i campionati Under 13 Elite e Under 13 Silver in modo che ci siano ancora più occasioni di crescita per gli Esordienti 2011”.