Basket serie B, domenica l'esordio in campionato per la Raggisolaris

Dopo solo una settimana dallo storico trionfo in supercoppa, per la Raggisolaris Faenza è ora di tuffarsi nel campionato. Il calendario metterà i neroverdi davanti alla Luciana Mosconi Ancona. I dorici hanno dimostrato in supercoppa che saranno una delle squadre più accreditate del girone. Nel precendente di Lignano Sabbiadoro, infatti, la squadra di coach Coen era stata addirittura sopra di 15 punti prima di essere rimontata dalla Raggisolaris.

Sarà dunque subito una sfida difficile per i ragazzi di Serra, che però non vogliono fermarsi sull'entusiasmo della vittoria del primo storico trofeo nazionale.

Appuntamento al PalaCattani, palla a due alle 18.00