Serie B: Esordio amaro per l'OraSì Ravenna sconfitta a Lumezzane

Il girone B della serie B Nazionale LNP, per Ravenna è iniziata in quel di Lumezzane, contro un LuxArm apparsa già in ottima forma mettendo in mostra alcune prestazione di notevole spessore.

Dopo Supercoppa e amichevoli varie, la curiosità di scoprire la squadra di coach Bernardi era dettata anche dal fatto di vederla all’opera finalmente al completo dopo qualche vicissitudine fisica di alcuni giocatori – Dron, Onojaife, Nikolic- costretti a saltare precauzionalmente qualche allenamento e gli ultimi scrimmage.

Pronti, via e la Lux Arm scappa subito 7-0 con una “Tripletta” -con bomba compresa- dell’MVP del match Vecerina (24 pti alla fine per lui).

Ravenna non si disunisce e rientra pian piano in partita grazie soprattutto alla difesa che si stringe intorno ai suoi lunghi tra cui Onojaife anche in fase offensiva (6 nel quarto).

Il primo parziale si chiude con il team bianco/rosso rientrato pienamente in partita anche con qualche bella giocata di Paolin , tanto da aver superato il Lux Arm prima del canestro finale che fissa il punteggio sul 22-21 per i padroni di casa.

Il secondo quarto, vede di nuovo scappare via il Lumezzane con Vecerina sempre sugli scudi e- nel quarto- ottimamente spalleggiato anche da Maresca e Mastrangelo che colpiscono duramente anche da fuori dell’arco da tre.

Di Meco domina sotto le plance anche se il pacchetto dei lunghi Ravennati, Bedetti e Nikolic provano a tenere in rotta l’imbarcazione: più volte la squadra vacilla ma non molla sfruttando le poche palle perse e la difesa (mista, zona press) che in alcuni momenti argina il furore offensivo della LuxArm.

Il secondo quarto si chiude però con un passivo di 13 (47-34) ma con la speranza che si accenda qualche bocca da fuoco dal centrocampo ancore silente in attacco.

Nel terzo quarto il copione però non muta: Ferrari, prova a suonare la carica, ma le ondate degli atleti di Saputo fanno male: appena la difesa lascia un metro Mastranngelo, Vecerina, Maresca colpiscono implacabilmente con il finlandese Niemi a concertare le azioni dei suoi compagni.

Il terzo quarto si chiude sul 67-52 e si ritorno sul parquet con ancora qualche chance che si presenta a quattro minuti dalla fine quando dopo un 3+1 di Nikolic e qualche rubata Ravenna arriva a -10 ma la LuxArm è brava a controllare e chiude la partita vincendo con merito con Vecerina (24 p.ti e 27 di valutazione) e Di Meco (12 p.ti + 10 rimbalzi) sugli scudi.

Per Ravenna il prossimo turno casalingo vede arrivare i Lions di Bisceglie domenica 8 Ottobre alle 18.

LuxArm Lumezzane: Maresca 12( -, 3/3, 2/6); Niemi 10( 4/4,3/4, 0/4),Cecchi 1 (1/2,0/1,0/1), Leone 3 (1/2,-,1/3), Arrighine N.E., Biancotto 5 (-,1/1,1/1), Vecerina 24 (6/8, 6/9, 2/3 7 rimb), Mastrangelo 16 (-,2/2, 4/7), Di Meco 12 (1/2, 4/9, 1/1 10 rimb.), Deminicis 2 (2/2,-,0/1), Becchetti N.E., Salvinelli N.E.

Orasì Ravenna: Restelli 0 (-,0/1,0/2), Galletti N.E., Nikolic 15 (5/6, 2/3,2/4, 7 rimb),Ferrari 15 (1/4, 4/7,2/6), Paolin 6 (-,3/6,0/1), Onojaife 9 (1/3,4/6,-, 7 rimb), Bedetti 11 (1/2, 2/5, 2/2), Guardigli 0(-), Dron 2 (2/2,0/4,0/3), De Gregori 12 (-,6/7, 0/1)