Serie B: l'Orasi basket Ravenna non si ferma più. Espugnata anche Jesi

Il centro dell'OraSì è comunque uno tra i principali protagonisti della partita (12 punti fino a quel momento) ed apre anche l'ultimo quarto con un ottimo canestro con libero supplementare.

Ad iniziare meglio l'ultima frazione è però Jesi che realizza un parziale di 12-2 e costringe Ravenna ad andare in bonus con 8 minuti ancora da giocare. Sul punteggio di 61-66 coach Bernardi è costretto a chiamare time out, ma la tripla di Filippini (18 punti al termine della partita) e quella di Bruno riportano la General Contractor ad un punto dalla parità. I giallorossi sono però bravi a mantenere la calma, nonostante la grandinata di triple dei marchigiani, e riescono, grazie alla tripla di Dron ed al comodo appoggio di Nikolic, a tornare sul 67-73. Il momento negativo nella metà campo offensiva costringe Ravenna ad aumentare l'intensità difensiva. Ne è un esempio il fondamentale sfondamento subito da Dron ad un minuto e mezzo dal termine a cui fa seguito il canestro di Onojaife che permette agli ospiti di tornare a quattro punti di vantaggio. Jesi riesce comunque ad accorciare grazie ad un'altra tripla di Rossi che non basta però agli ospiti. La tripla sbagliata da Marulli e la freddezza di Nikolic dalla lunetta, con un 2/2 a tre secondi dal termine, permettono infatti a Ravenna di vincere la partita con il punteggio di 78-82.

L'OraSì ha dunque la meglio su Jesi in una partita molto fisica ed a tratti nervosa, mettendo a segno il quinto successo consecutivo e superando la stessa General Contractor in classifica. Tra i padroni di casa buona la prestazione del già citato Filippini, miglior scorer del match, e di Rossi (14 punti). Tra gli ospiti da segnalare i 17 punti con anche 7 rimbalzi di Bedetti, i 16 punti di Nikolic ed i 14 punti di De Gregori. Per tutti i tifosi l'appuntamento per l'ultima partita in casa prima delle festività natalizie è domenica 17 dicembre alle 18.00 contro l'ambiziosa Rucker San Vendemiano (degli ex Chiumenti e Oxilia) per provare a continuare la serie positiva.

TABELLINI

General Contractor Jesi - OraSì Ravenna 78-82 (21-21, 16-22, 15-21, 26-18)

General Contractor Jesi: Filippini 18 (4/9, 2/3, T.L. 4/4), Rossi 14 (3/4, 1/4, T.L. 5/8), Merletto 13 (2/3, 2/5, T.L. 3/4), Varaschin 10 (5/10, 0/0), Marulli 9 (3/5, 1/2), Bruno 9 (0/2, 3/6), Casagrande 3 (0/3, 1/2), Valentini 2 (1/1, 0/2), Nisi N.E., Carnevale N.E.

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Varaschin 9) - Assist: 19 (Bruno 6)

OraSì Ravenna: Bedetti 17 (5/8, 1/2, T.L. 4/4), Nikolic 16 (4/6, 0/4, T.L. 8/9), De Gregori 14 (6/7, 0/2, T.L. 2/4), Paolin 12 (2/5, 2/3, T.L. 2/2), Ferrari 7 (3/5, 0/3, T.L. 1/2), Dron 6 (1/1, 1/3, T.L. 1/4), Restelli 5 (0/3, 1/3, T.L. 2/2), Panzini 3 (0/1, 1/1), Onojaife 2 (1/2, 0/0), Guardigli 0 (0/0, 0/0), Mirko Laghi N E.

Tiri liberi: 20 / 27 - Rimbalzi: 38 11 + 27 (Bedetti 7) - Assist: 10 (Nikolic 5)