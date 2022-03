Serie B: I Raggisolaris lottano ma il derby lo vince Rimini

Serata di grande pallacanestro al PalaCattani, vestito a festa come nelle grandi occasioni. Il derby con Rimini non delude le attese e a vincere è la RivieraBanca, confermatasi un’ottima squadra ed infatti con questo successo si porta a soli due punti dalla capolista Roseto. I Raggisolaris escono dal campo tra gli applausi per l’ottima prestazione dal lato caratteriale anche se purtroppo la sfortuna è stata grande protagonista. Vico non ha giocato per un problema alla schiena e Ballabio è uscito dal campo a quattro minuti dalla fine per una distorsione alla caviglia. Entrambi cercheranno di esserci mercoledì a Cesena, nel recupero della terza giornata di ritorno.

Un ottimo avvio dei Raggisolaris permette di portarsi prima sul 10-2 e poi sul 18-11 a fine primo quarto, vantaggio maturato grazie all’aggressività e ad una difesa perfetta sotto canestro, che mette in crisi i lunghi ospiti. Una inerzia che resta nelle mani faentine anche nel secondo periodo quando arriva l’allungo fino al 28-19 per merito di un ritmo intenso mantenuto sempre alto grazie ai tanti cambi operati da coach Garelli. All’intervallo i padroni di casa sono avanti 31-26.

Al rientro in campo Rimini parte con un break di 7-0 poi si affida a Tassinari che segna ben 11 punti nella sola frazione. La difesa inizia ad essere più attenta e a rimbalzo i riminesi catturano molti palloni, mettendo sabbia negli ingranaggi dei Raggisolaris che segnano soltanto 10 punti in dieci minuti, molti di questi dalla lunetta. All’ultimo riposo si arriva con gli ospiti avanti 51-41, vantaggio che poi manterranno fino alla fine nonostante Faenza non smetta mai di lottare, ma gli sforzi le permettono di accorciare il gap soltanto fino al -6. L’azione che chiude i conti è una vera beffa. Al 36’ Ballabio cade a terra toccandosi la caviglia, gli arbitri non se ne accorgono e Bedetti segna il canestro e guadagna il libero aggiuntivo che realizza, firmando il 63-51.

Raggisolaris Faenza - RivieraBanca Basket Rimini 57-67 (18-11, 13-15, 10-25, 16-16)

Raggisolaris Faenza: Riccardo Ballabio 15 (1/6, 3/4), Simone Aromando 15 (5/9, 1/4), Marco Petrucci 7 (2/4, 1/3), Giacomo Siberna 6 (0/2, 2/6), Thomas Reale 6 (3/4, 0/3), Lorenzo Molinaro 4 (1/3, 0/5), Giovanni Poggi 4 (1/4, 0/3), Sebastian Vico 0 (0/0, 0/0), Roberto Rosetti 0 (0/0, 0/0), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0), Alesssandro Bianchi 0 (0/0, 0/0), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Lorenzo Molinaro 10) - Assist: 16 (Giovanni Poggi 4)

RivieraBanca Basket Rimini: Andrea Tassinari 24 (3/5, 5/10), Francesco Bedetti 12 (3/4, 1/3), Marco Arrigoni 11 (4/9, 1/1), Eugenio Rivali 9 (3/5, 0/1), Alessandro Scarponi 4 (2/7, 0/2), Tommaso Rinaldi 4 (2/3, 0/1), Stefano Masciadri 2 (1/2, 0/2), Luca Fabiani 1 (0/1, 0/0), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Amati 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Marco Arrigoni 10) - Assist: 21 (Andrea Tassinari, Marco Arrigoni 6)