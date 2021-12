Serie B: Alberto Serra non è più l'allenatore dei Raggisolaris Faenza

Alberto Serra non è più l'allenatore dei Raggisolaris Faenza. Questo il comunicato della società:

"La società comunica che Alberto Serra non è più il capo allenatore dei Raggisolaris.

La dirigenza lo ringrazia per il lavoro svolto in questi due anni e per la Supercoppa vinta lo scorso settembre, primo trofeo nazionale conquistato dalla società, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".