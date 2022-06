Basket, all'OraSì mancano 250mila euro per l'iscrizione in A2: "Ravennati, aiutateci"

Al Basket Ravenna mancano 250mila euro per poter formalizzare l'iscrizione al nuovo campionato di serie A2. E sono da reperire a tempo di record: entro il 18 giugno. La nuova società - una fondazione, trainata dalle aziende Unigrà e Sapir con il sostegno del Club Ravenna nel Cuore, nata per rilevare il titolo sportivo dal presidente Roberto Vianello - tenta il tutto per tutto lanciando un appello ai ravennati.

"Sono state intraprese tutte le strade possibili per garantire la continuità sportiva - spiegano dall'OraSì - nel rispetto della passione dei nostri tifosi, dei nostri abbonati, dei nostri collaboratori e di tutte le famiglie che animano un settore giovanile di oltre trecento ragazze e ragazzi. Nell’ottica del passaggio del titolo sportivo dal presidente Vianello alla nuova società e dopo una consistente riduzione del budget, mancano ancora 250 mila euro da reperire entro il 18 giugno per partire e poter formalizzare l’iscrizione al nuovo campionato di serie A2. Per raggiungere questa cifra nei tempi ristretti, tutte le persone che nutrono un sincero affetto per il Basket Ravenna possono dare il loro contributo, con una donazione di qualunque importo sul conto corrente BPER intestato a Club Ravenna nel Cuore (IBAN IT96F0538713102000003631032) utilizzando la causale “pro nuova società Basket Ravenna". Qualunque donazione è ben accetta e contribuirà a raggiungere la cifra necessaria all’iscrizione al campionato 2022/23. Nel caso non si riuscisse a realizzare questo progetto, le somme versate saranno interamente restituite, pertanto conservare copia del bonifico".