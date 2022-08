Basket serie B, inizia a Cervia la nuova avventura dei Tigers

Si sono ritrovati giovedì mattina al centro sportivo di via Pinarella 66, la nuova casa dei Tigers Basket 2014, gli uomini che andranno a comporre il roster neroarancione per il campionato di serie B 2022/2023. I giocatori che hanno preso parte alla prima seduta di allenamento sono Tomic, Ferrari, Rossi, Frigoli, Stella, Bracci, Pierucci, Poggi, Lazzeri, Brighi, Favaretto, Veronesi e Bertini. In panchina siederà Massimiliano Domizioli: l’esperto coach maceratese, che ha scelto con entusiasmo di sposare il progetto Tigers, in passato aveva guidato Giulianova, Teramo, Porto Sant’Elpidio e Montegranaro. A fianco a lui, il ruolo di viceallenatore sarà affidato a Mauro Focarelli.