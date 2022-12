Basket, a Lugo il derby Faenza-Imola per il Memorial Seganti-Trofeo Tampieri

Torna a Lugo nei primissimi giorni di gennaio il Memorial Sante Seganti Trofeo Athos Tampieri, giunto rispettivamente alla settima e terza edizione. In campo al palazzetto di Lugo, mercoledì 4 gennaio alle 20, un succulento antipasto del campionato di serie B quando per il primo derby del 2023 si affronteranno Blacks Faenza e Virtus Imola, quintetti in piena corsa nel campionato nazionale di serie B per aggiudicarsi le primissime posizioni della graduatoria validi per l’accesso ai playoff. Si annuncia quindi grande spettacolo per quello che sarà per entrambe le squadre la prima uscita del nuovo anno e dove, trattandosi comunque di un derby, nessuno vorrà lasciare nulla di intentato per non lasciare lo scalpo all’avversario pur non essendoci in palio punti per la classifica.

Sante Seganti, dirigente scomparso nel 2014 all'età di 65 anni. Ricordato per il suo carattere mite, di quelle persone che sono preziose quando si deve intraprendere un percorso nuovo: lui guardava con serenità a come risolvere i problemi. Questa sua dimensione davvero umana è testimoniata dai tanti ambiti in cui è stato impegnato: lo sport, il Lions, la politica, il volontariato. In ambito professionale aveva lavorato 37 anni in banca di cui 26 presso la Cassa Rurale di Lugo, poi divenuta, per fusione, Banca di Credito Cooperativo ravennate e imolese. Seganti ricoprì anche il ruolo di direttore generale dell'istituto nel biennio 1997/98. Per quanto riguarda il basket fu nominato dirigente della allora Robur Lugo quando, a metà degli anni ottanta, la società allora griffata Cassa Rurale viveva i massimi splendori dell'epoca con la conquista della serie D nazionale, campionato di tutto rispetto per la dimensione societaria del momento.

Athos Tampieri, dirigente e addetto stampa scomparso a 47 anni nel 2018. Grande la sua passione e la dedizione allo sport che aveva praticato da giovane per dedicarsi poi alla parte dirigenziale in particolar modo come speaker e addetto stampa del Basket Lugo Aviators. Grande commozione destò la sua prematura scomparsa avvenuta dopo una brevissima malattia. Anche in quel periodo non aveva dimenticato la sua grande passione quando dal letto di ospedale, alla vigilia delle partite, inviava messaggi ai ragazzi per incoraggiarli. Una persona per bene, un grande appassionato di basket, una presenza solare e costante per chi frequentava il palazzetto e segue gli Aviators Lugo.