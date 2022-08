Basket A2, ecco il calendario: per l'OraSì Ravenna esordio in casa contro Pistoia

E' pronta a partire una stagione ricca di emozioni e derby per il basket romagnolo. La Lega Nazionale Pallacanestro, infatti, ha diffuso il calendario ufficiale della stagione 2022/2023 di serie A2, con l'OraSì Ravenna inserita nel girone Rosso. Il primo impegno di campionato dei giallorossi, guidati dal coach Alessandro Lotesoriere, sarà in casa al Pala De Andrè contro la Giorgio Tesi Group Pistoia: fischio d'inizio il 2 ottobre.

La seguenti due giornate di campionato vedranno il Ravenna Basket impegnato in trasferta, rispettivamente contro Caffè Mokambo Chieti (9 ottobre) e UEB Gesteco Cividale (15 ottobre), nella quarta giornata si torna poi in casa per affrontare HDL Nardò (23 ottobre) e poi di nuovo in trasferta per il primo derby romagnolo del campionato giallorosso contro i rivali della Unieuro Forlì (30 ottobre). Per la sesta giornata è poi in programma il derby casalingo contro il Kleb Basket Ferrara (6 novembre), la settimana successiva ancora al Pala De Andrè Ravenna sfiderà la Tramec Cento (13 novembre), per poi passare alla trasferta contro Umana Chiusi (20 novembre).

L'ultima sfida di novembre di gioca in casa contro la Apu Old Wild West Udine (27 novembre), mentre dicembre si apre con l'impegnativa sfida in trasferta che vedrà il Ravenna opposto alla Fortitudo Bologna (4 dicembre). All'undicesima giornata, Ravenna ospita la Staff Mantova (8 dicembre), poi testa all'altro derby romagnolo in trasferta con la RivieraBanca Basket Rimini (11 dicembre), infine il girone d'andata si chiude in casa contro la Allianz Pazienza San Severo (18 dicembre). Il girone di ritorno avrà poi inizio il 21 dicembre e si chiuderà il 26 marzo. La “Fase ad orologio” invece si disputerà tra domenica 2 aprile e domenica 7 maggio, mentre la post season (playoff-playout) avrà inizio la settimana successiva.

Supercoppa

I primi impegni stagionali dell'OraSì Ravenna, tuttavia, saranno in Supercoppa, dove il team giallorosso sarà già impegnato con due derby romagnoli e uno regionale: il Ravenna Basket dovrà affrontare nell'ordine l'Unieuro Forlì (10 settembre), la RivieraBanca Basket Rimini (14 settembre) e la Tramec Cento (17 settembre).