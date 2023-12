Basket, l'Academy perde un derby molto combattuto contro Massa Lombarda

La Raggisolaris Academy perde un derby molto combattuto in casa del Lusa Basket Massa Lombarda, decisosi soltanto negli ultimi minuti. L’equilibrio regna per tutta la gara con continui sorpassi da entrambe le parti fino all’episodio decisivo arrivato al 36’ sul 59-59. Orlando firma un gioco da tre punti che sposta l’inerzia nelle mani di Massa Lombarda, brava poi nel finale ad allungare e a respingere il tentativo di rimonta dell’Academy che ha dato il massimo fino alla fine.

“Abbiamo perso una partita molto combattuta che si è decisa negli ultimi minuti, quando la loro esperienza ha fatto la differenza – sottolinea coach Matteo Pio -. Credo che l’episodio chiave sia stato il gioco da tre punti di Orlando. I nostri ragazzi sono stati bravi a farsi valere contro una squadra che ha tanti giocatori d’esperienza, molti anche di categoria superiore, a restare sempre in partita in un campo con il tifo molto caldo e a gestire l’inerzia quando erano in vantaggio. Questa partita ci servirà nel nostro percorso di crescita e sono contento perché tutti hanno fatto meglio rispetto alla gara precedente: siamo quindi soddisfatti della prestazione. Ovviamente c’è dispiacere per i due punti sfuggiti su cui avevamo messo le mani per gran parte del tempo”.

La Raggisolaris Academy ritornerà in campo sabato 16 dicembre ore 20.30 in casa con il Granarolo Basket, ultimo incontro prima della sosta natalizia.

Tabellino

Lusa Basket Massa Lombarda-Raggisolaris Academy 73-63 (18-21; 41-39; 57-53)

MASSA LOMBARDA: Ravaglia 1, Spinosa L. 6, Spinosa A. 14, Pietrini ne, Alessandrini 4, Dalla Malva, Orlando 13, Delvecchio 12, Rivola 1, Fabiani 21, Bedeschi ne. All.: Solaroli.

FAENZA: Merendi 1, Rosetti 4, Marabini 9, Naccari 11, Belmonte, Garavini 3, Caramella 2, Ravaioli 14, Ballarin 6, Ndiaye 13, Bendandi, Santandrea. All.: Pio.