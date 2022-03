Basket, al team manager dell'OraSì una borsa di studio Lnp

La Lega Nazionale Pallacanestro ha assegnato una borsa di studio a Lorenzo Nicoletti, team manager del Basket Ravenna, per frequentare il corso di aggiornamento per operatore delle società sportive, organizzato dal dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena. Nicoletti è stato scelto come unico destinatario della borsa tra tutti i candidati, sotto i 32 anni, tesserati di tutte le 92 società cestistiche Lnp di Serie A2 e B.

"Sono molto orgoglioso che Lega Nazionale Pallacanestro mi abbia scelto e premiato con questa opportunità - commenta Nicoletti - Desidero ringraziare la società Basket Ravenna, il general manager Giorgio Bottaro che mi ha accolto a braccia aperte la scorsa estate e il presidente Roberto Vianello, che sostiene e porta avanti la pallacanestro in una città magica come Ravenna. Trarrò il meglio da questo corso che seguirò da subito, a distanza, mentre continuerò a ricoprire il mio ruolo di team manager, cercando di concludere la stagione nel migliore dei modi e portare ancor più prestigio alla città".