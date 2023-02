Basket, al via la prevendita per la partita dell'OraSì contro la Fortitudo Bologna

Domenica 26 febbraio, alle ore 18, l’OraSì torna in campo al Pala De Andrè ospitando la Fortitudo Bologna. Scatta da domani, martedì 21 febbraio, la prevendita dei biglietti, che saranno disponibili presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket (https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv).

Tagliandi disponibili anche presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, da martedì 21 a venerdì 24 febbraio, dalle 9 alle 12.30. Prevista inoltre un’apertura straordinaria della biglietteria del Pala De Andrè nel giorno della gara, domenica 26, dalle 11 alle 13. La biglietteria aprirà poi dalle ore 17 di domenica, così come i cancelli del palazzetto.