Basket, Aviators Lugo di nuovo in volo con una squadra giovane e ambiziosa

“Abbiamo costruito una squadra giovane con elementi anche alla prima esperienza in un campionato senior che ci permetterà quindi un margine di crescita importante. Adotteremo un gioco ad alto ritmo, che è una cosa che a me piace molto, che può comunque rispecchiare le caratteristiche di molti elementi compresi nel roster. Faremo del gruppo uno dei punti di forza”. Queste le prime parole di Federico Baroncini, neo coach degli Aviators al primo appuntamento in palestra di mercoledì sera.

Come di consuetudine è però il Presidente Luciano Giovannini a prendere la parola per dare il benvenuto a giocatori, staff e dirigenti: “Poche parole per sottolineare che la società cercherà, come è nostra consuetudine, di creare il migliore ambiente possibile per mettere ognuno di voi a proprio agio. Ci piace vivere con serenità, all’insegna del divertimento e possibilmente anche vincendo qualcosa. Personalmente penso inoltre sia molto importante il comportamento in campo nei confronti di tutti, avversari compresi, nel segno sempre della buona educazione e massimo rispetto altrui”.

E’ poi il turno del confermato Direttore Sportivo Aki Zarifi che, nel salutare e dare a tutti il benvenuto, esordisce annunciando che “il gruppo di ragazzi oggi presente è il frutto del lavoro congiunto di allenatore, direttore sportivo e il supporto della società e non è altro che la squadra che volevamo”. Grande entusiasmo quindi per tutti alla partenza di una nuova stagione che agli occhi di molti vorrebbe rivivere le grandi emozioni della scorsa stagione, al cospetto di una formazione però molto rinnovata.

Il roster Basket Lugo Aviators 2022/2023

Riccardo Ravaioli 1992 guardia

Nicolò Ragazzini 2004 guardia

Pietro Meneghin 1995 ala

Alessandro Nucci 1993 ala

Nicola Alessandrini 2000 play/guardia

Matteo Arosti 2002 ala grande

Mattia Ricci 2002 play

Lorenzo Baroncini 2003 play/guardia

Nicolò Morozzi 2004 guardia

Alessandro Bianchi 2005 play

Lorenzo Cantagalli 2004 ala

Jacopo Costa 2004 play/guardia

Gianluca Mazzagatti 2003 centro

Lorenzo Merendi 2002 ala

Filippo Bardi 2003 guardia