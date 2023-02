Basket, big match per l'OraSì: a Ravenna arriva la Fortitudo Bologna

Con l’avvicinarsi dell’attesissimo match tra OraSì Ravenna e Fortitudo Bologna, in programma domenica 26 febbraio, alle ore 18, al Pala De Andrè, vengono comunicate le modalità di accesso al palazzetto ravennate per la tifoseria ospite, a cui sono riservati un ingresso a un parcheggio apposito. L’ingresso è quello su viale Europa, mentre per il parcheggio è possibile utilizzare le aree del centro commerciale Teodora, situato proprio in viale Europa, sul lato della strada opposto al Pala De Andrè. Si ricorda inoltre ai sostenitori ospiti che non sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti presso la biglietteria del Pala De Andrè il giorno della partita. I tagliandi ospiti devono essere acquistati in prevendita entro sabato alle 19.