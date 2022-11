Basket, biglietti gratuiti per le partite dell'OraSì per i ragazzi delle squadre giovanili di Cesena

Biglietti gratuiti per le 4 partite dell’OraSì Ravenna in programma al Carisport di Cesena per i ragazzi e le ragazze delle società di basket cesenati: Livio Neri, Cesena Basket e Nuova Virtus Cesena femminile. I tagliandi gratuiti saranno disponibili già a partire da domani, domenica 13, con il match contro la Tramec Cento, grazie al contributo di Romagna Iniziative, consorzio di aziende romagnole con sede a Cesena. Biglietti disponibili fino ad esaurimento. Per tutti i genitori garantito l’ingresso ridotto a 12€.