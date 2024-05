Basket, i Blacks Faenza vogliono tornare a Livorno per gara5. Match decisivo da dentro o fuori

Quarto capitolo della saga tra Blacks e Libertas Livorno. Domani alle 18 si torna al PalaCattani per gara 4, con i faentini che vogliono vincere per conquistare gara 5 in programma mercoledì a Livorno. I biglietti si possono acquistare on line su LiveTicket oppure sabato 11 maggio nella sede di via Nazario Sauro oggi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il giorno della partita, come è già accaduto per gara 3, le biglietterie del PalaCattani resteranno chiuse.

La serie

GARA 1 Akern Livorno – Blacks Faenza 83-68

GARA 2 Akern Livorno – Blacks Faenza 62-67

GARA 3 Blacks Faenza – Akern Livorno 63-64

GARA 4 Domenica 12 maggio ore 18: Blacks Faenza – Akern Livorno

EVENTUALE GARA 5 Mercoledì 15 maggio ore 20.45: Akern Livorno – Blacks

Il prepartita

“Da gara 4 mi aspetto che la squadra risponda presente come ha fatto nelle ultime due partite – afferma coach Luigi Garelli - e se giocheremo in quel modo, saremo competitivi fino all’ultimo. Poi è chiaro che la vittoria può sfuggire per episodi, ma l’importante è avere l’atteggiamento giusto sin dalla prima azione. Dobbiamo recuperare energie e riposare per essere pronti ad un’altra battaglia che affronteremo senza Poletti. Purtroppo perdere un giocatore per infortunio fa parte del gioco e bisognerà sopperire al meglio a questa assenza. Avremo una rotazione in meno nei lunghi, ma comunque Poggi e Papa hanno giocato una gara 3 encomiabile dopo l’uscita di Mitchell, contro avversari di grande impatto fisico e sono convinto che ci faremo trovare pronti ancora una volta”.