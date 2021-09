Basket, buon test per i Raggisolaris con Imola: e ora si pensa alla Supercoppa

Buon derby per i Raggisolaris contro l’Andrea Costa Imola, superata grazie ad una bella prestazione del collettivo che permette alla squadra di arrivare pronta al match di Supercoppa di domenica, primo impegno ufficiale della stagione. Non sono entrati Siberna, fermo per la solita distorsione alla caviglia, e Vico, a riposo precauzionale, mentre il resto del gruppo ha giocato una buona gara soprattutto nei primi due quarti.

E’ l’intensità difensiva a fare la differenza nella prima parte di gara, una qualità che consente ai Raggisolaris di conquistare tanti palloni e di trasformarli in canestri grazie alle ottime percentuali realizzative. Merito anche di un gioco fluido che permette di colpire da fuori e da sotto canestro. I faentini conducono 24-11 dopo il primo quarto poi sfoderano la mira dalla lunga distanza segnando cinque triple consecutive (tre con Ferrari) vincendo così anche il secondo 24-18. L’Andrea Costa ha poi una reazione d’orgoglio e inizia ad essere più aggressiva, mettendo sabbia negli ingranaggi dei Raggisolaris che, complice anche un piccolo calo di tensione, segnano con meno continuità. La gara diventa in equilibrio come dimostra il 20-19 per Imola del terzo quarto e il 19-19 dell’ultimo. Sommando i quattro parziali, il derby lo vince Faenza 86-68.

I Raggisolaris ritorneranno in campo domenica alle 18.30 al PalaCattani nel match inaugurale di Supercoppa contro il Bologna Basket 2016, formazione inserita nel girone B. Questo torneo sarà ad eliminazione diretta e in caso di vittoria i faentini giocheranno mercoledì 15. Giovedì 9 partirà la prevendita per questo evento. Il biglietto, dal costo unico di 10 euro e valido per tutti i settori (gli Under 14 e i tesserati Raggisolaris Academy entrano gratis), si potrà acquistare giovedì e venerdì nella sede di via Nazario Sauro e sabato e domenica nella biglietteria del PalaCattani. Online si potrà invece comprare sul circuito LiveTicket.

Raggisolaris Faenza 86-Andrea Costa Imola 68 (24-11; 48-29; 67-49)

FAENZA: Bianchi ne, Mazzagatti, Ferrari 12, Siberna ne, Vico ne, Ballabio 15, Poggi 10, Reale 10, Morara 7, Petrucci 20, Ugolini 12, Cortecchia ne, Rosetti ne. All.: Serra

IMOLA: Wiltshire 10, Fazzi 4, Fussi, Trapani 15, Guidi, Calabrese 6, Corcelli 6, Vigori 13, Cusenza 2, Trentin 12. All.: Grandi