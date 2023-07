Basket, coach Lotesoriere saluta l'OraSì: "Sono stati 2 anni intensi, ora faccio un passo indietro"

L'OraSì Basket Ravenna comunica che Alessandro Lotesoriere non sarà più l’allenatore giallorosso nella prossima stagione. Dopo due stagioni le strade della società Ravennate e del Coach si separano in maniera consensuale e con grande affetto reciproco. Tutto il mondo giallorosso ringrazia Lotesoriere per tutte le stagioni a Ravenna, quattro da assistente (con una finale di Coppa Italia Serie A2 e una semifinale playoff) e due da capo allenatore, con una semifinale di Coppa Italia e una di playoff di Serie A2, ma soprattutto con il grande lavoro svolto nei confronti di tanti giovani talenti. Al coach, che si è sempre distinto per le sue qualità umane e che rimarrà inoltre fortemente legato alla città, va un grande in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale.

Questo il messaggio con cui Lotesoriere ha voluto salutare l’ambiente giallorosso: “Innanzitutto voglio ringraziare anche pubblicamente il presidente Roberto Vianello e Giorgio Bottaro, che due stagioni fa hanno pensato a me per un incarico importante, sia lavorativamente, che umanamente, per il mio legame pregresso con il Basket Ravenna, e Mauro Montini che è sempre stato un supporto tecnico e morale fondamentale, per avermi aiutato a crescere nel ruolo di Head Coach, e per avermi apprezzato e stimato anche nei momenti di difficoltà, non mettendo mai in dubbio la mia posizione nemmeno dopo un’amara retrocessione, confermando di voler ripartire da me e con me. Sono stati due anni intensi, con fortune alterne, condite da tanti momenti indimenticabili come le due semifinali di Coppa Italia e di playoff, ed una stagione difficile dove fino all’ultima giornata siamo stati in ballo per avvicinarci ad un’altra impresa sportiva".

"Dopo i colloqui intercorsi negli ultimi giorni - prosegue Lotesoriere - ho ritenuto di voler fare un passo indietro, in quanto ritengo che la guida debba essere fortemente motivata nel condividere i punti di partenza a 360 gradi, cosa che non ho sentito più salda dentro di me, e credo che, sia da professionista che da tifoso di questa realtà, fosse doveroso affrontare questo sentimento. Sono certo che per la società inizi un momento di ripartenza che sono certo con uomini di valore etico e sportivo come Giorgio e Mauro manterrà viva la cultura del basket in città e la alimenterà fortemente, dal basso, per crescere ancora di più come movimento, e nella sua espressione apicale di prima squadra garantendo il futuro che la famiglia Basket Ravenna e tutti i suoi tifosi meritano e desiderano. Il mio grazie a tutti voi, i cui nomi riempirebbero pagine intere di un giornale, resterà sempre indelebile anche dopo questa seconda avventura, dopo 218 panchine il legame resterà indissolubile".