Basket, contro gli Aviators a Lugo non passa nemmeno la capolista

Un biglietto due partite, della serie volere è potere! Contro la sfortuna che nel corso dell’ultimo allenamento di venerdì aveva messo fuori causa per infortunio Baroncini, che cosi andava a rinfoltire l’infermeria assieme ad Arosti ed Agatensi e riducendo così al minimo le rotazioni a disposizione di coach Casadei. Una Lugo incapace di concentrazione e soprattutto di convinzione nella prima parte della gara sembrava non potere nulla al cospetto di una Guelfo capolista scesa a Lugo con la piena convinzione di poter fare bottino pieno e che segnando con continuità sembra davvero prospettarsi una semplice serata.

Nel secondo tempo gli Aviators entrano in campo con un atteggiamento completamente diverso e, azione dopo azione, prendono sempre più il possesso della partita e, complice anche l’infortunio del bomber ospite Conti vera e propria bocca da fuoco che aveva segnato fino ad allora 23 punti, chiudono dapprima le maglie della difesa e con uno stratosferico ultimo quarto con bombe segnate a raffica e quindi piena fiducia ritrovata annichiliscono l’avversario raggiungendo il pari a 7 minuti dalla fine, per poi portarsi in vantaggio anche in doppia cifra. Saranno ben trenta i punti segnati nell’ultimo quarto, prova che con la fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi si possono fare grandi cose e che permette ai biancoverdi di portare a casa un successo pienamente meritato che riporta entusiasmo e permette inoltre a Lugo di confermare l’inviolabilità del proprio campo al termine del girone di andata.

La breve cronaca vede Lugo partire sprint con un 6 a 0 che non spaventa il Guelfo, che con un importante parziale torna da subito in vantaggio per rimanerci fino alla prima parte dell’ultimo quarto. Anche nel secondo quarto, mentre Lugo a fatica mantiene le distanze, gli ospiti sono in pieno controllo di una gara che sembra avere già un suo padrone e con il punteggio che si ferma sul 37 a 46 al ventesimo, con il Guelfo che segna appena due punti in più dell’avversario nel quarto. Ma è dopo l’intervallo che cambia l’atteggiamento degli Aviators, che alzano dapprima le barricate in difesa per segnare ben 30 punti nell’ultimo quarto. Il tutto frutto anche di un bombardamento a raffica a carico di Silimbani, Ravaioli e infine anche Marabini che in pochi giri di lancette portano a esaltare i giocatori e anche un pubblico partecipe e rumoroso che applaude nel finale una prova di forza di tutta la squadra.

Lugo Aviators – Valandro 3, Alessandrini 12, Agatensi ne, Bardi, Silimbani 22, Ricci, Squarcia 4, Biandolino 9, Marabini 3, ravaioli 27, gentili. All. Casadei