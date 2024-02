Basket, tempo di derby: Blacks Faenza ospita al PalaCattani la Virtus Imola

Si chiude con un derby il trittico di partite che ha visto impegnati i Blacks nell’ultima settimana. Domenica alle 18 arriverà al PalaCattani la Virtus Imola, galvanizzata dal successo casalingo con Fabriano di mercoledì scorso. La cornice della sfida sarà quella delle grandi occasioni, ed infatti è previsto sugli spalti un buon numero di tifosi ospiti. I biglietti si possono acquistare on line sul circuito di LiveTicket o domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani.

L'avversario

Sarà una Virtus Imola davvero carica quella che si presenterà domenica al PalaCattani. Gli imolesi sono reduci dalla vittoria casalinga con Fabriano nel turno infrasettimanale, che li ha rilanciati nella corsa play off. L’ennesima conferma del cambio di marcia arrivato con la promozione di Mauro Zappi a capo allenatore, subentrato alla guida della squadra da fine novembre. La forza della Virtus è lo spirito battagliero che le sta permettendo di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Rispetto alla gara del 5 novembre del PalaRuggi dove i Blacks vinsero 77-62, la dirigenza giallonera ha apportato anche alcuni cambiamenti nel roster ma la sfortuna ha quasi del tutto ‘annullato’ il mercato invernale.

La squadra è ora senza stranieri, perché il lituano Dovydas Rekidas, arrivato al posto del connazionale Juozas Balciunas, ha visto rescisso il contratto dopo una sola partita giocata e Gianmarco Fiusco, si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro dopo sole tre gare disputate. L’unico nuovo innesto è dunque il playmaker Luca Valentini, arrivato da Taranto.

Imola ha comunque un roster con grande esperienza e qualità avendo giocatori come la guardia\ala Dario Masciarelli, miglior realizzatore dei suoi con 10.8 punti di media, le ali Gioacchino Chiappelli e Marco Morara (entrambi ex di turno), i pivot Daniele Ohenhen (10.2 punti di media) e Jacopo Aglio e il playmaker Marco Barattini (10 punti di media e 24 con Fabriano), che conoscono molto bene questo campionato e che sono spesso decisivi.

Un grande contributo lo danno anche l’ala Francesco Magagnoli, il giovane play Richard Morina e la guardia\ala Alessandro Alberti. Nei dodici che coach Zappi porta in panchina c’è anche Lorenzo Dalpozzo, ai Raggisolaris nel 2014/15 in C Gold, stagione in cui i faentini conquistarono la promozione in B.

Oltre a Chiappelli (a Faenza dal 2017 al 2019), a Morara (nei Raggisolaris nei primi mesi della stagione 2021/22) e a Dalpozzo, c’è anche Luca Galassi come ex di turno, protagonista di un ottimo campionato nel 2022/23 a Imola.

Quella di domenica sarà la sesta sfida tra Raggisolaris e Virtus, con i faentini che conducono 3-2.

Il prepartita

“La Virtus Imola è una squadra in salute e lo sta dimostrando in ogni partita – sottolinea coach Alessandro Lotesoriere -. Ha vinto con Fabriano, ha perso negli ultimi secondi con Roseto e a Ruvo di Puglia ha avuto a 20’’ dalla fine il tiro del sorpasso. Oltre che dal lato tecnico, le insidie ci saranno anche da quello fisico, perché sarà la terza gara in una settimana e dunque dovremo essere bravi a recuperare le energie.

"La forza di Imola è di avere tanti giocatori duttili che possono essere impiegati in più ruoli, dando così la possibilità a coach Zappi di schierare molte tipologie di quintetto, da quello più fisico a quello più atletico, e tutti possono potenzialmente essere protagonisti. Ognuno può ritagliarsi il proprio spazio in un momento della partita con un canestro o un rimbalzo. Altro punto di forza è la mentalità, perché il gruppo ha ben chiaro il proprio obiettivo, che è la salvezza, e come fare a raggiungerlo ed infatti non abbassa mai la concentrazione, restando in partita fino alla fine".

"Inoltre la Virtus mantiene sempre alta l’aggressività e l’agonismo e quindi dovremo essere bravi a farci trovare pronti per non subire il suo gioco. Servirà quindi essere determinati sin dalla prima azione come abbiamo fatto con Ozzano, perché ogni dettaglio potrà essere fondamentale”.