Basket, derby bolognese per l'OraSì: tifosi in trasferta per il match contro la Fortitudo

Dopo la battaglia casalinga contro Udine, l’OraSì Ravenna torna in campo in trasferta domenica 4 dicembre, alle ore 18, al Paladozza di Bologna, per l’affascinante derby sul parquet della Fortitudo. I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili direttamente il giorno della partita, a partire dalle ore 16, presso la biglietteria del palazzetto, in piazza Azzarita, a Bologna. Costo 17 euro prezzo unico.

I Leoni Bizantini organizzano un pullman per seguire la squadra in trasferta a Bologna. Il ritrovo è in programma al Caffè della Lirica domenica alle ore 15.30, con partenza alle 15.45. Costo del viaggio 15 euro solo se si arriva ad essere in 30, mentre sarà di 11 euro se si arriva ad essere in 53. È possibile prenotare il proprio posto entro venerdì 2 dicembre, alle ore 18. I biglietti per coloro che prenoteranno il pullman saranno gestiti durante il viaggio.