Basket, è tempo di derby: l'OraSì affronta Forlì al PalaCattani

OraSì Basket Ravenna comunica le informazioni per la biglietteria della partita OraSì Ravenna-Unieuro Forlì, in programma al PalaCattani di Faenza giovedì 3 marzo alle 20.30. Si ricorda che gli abbonamenti e i biglietti venduti in precedenza (sia per la gara inizialmente prevista il 2 gennaio che per quella del 16 gennaio) restano validi. La prevendita per tutti i settori è attiva presso la sede del Basket Ravenna nelle giornate di mercoledì 2 marzo e giovedì 3 marzo dalle 9 alle 13, mentre giovedì le biglietterie del PalaCattani apriranno alle ore 18.45. Il giorno della partita non saranno vendibili i tagliandi per il settore ospiti.

Questi i costi e la divisione dei settori del PalaCattani: Tribuna Nord 2º anello e Gradinata Cemento (riservato ai possessori di tagliandi e abbonamenti nei settori E/F/G OVEST ed E EST del PalaDeAndrè + nuovi biglietti): Intero 17€ – Ridotto (under 18, over 65 e universitari): 12€. Parterre Silver 1º anello (dietro le panchine): (riservato A/B/C EST del PalaDeAndrè + nuovi biglietti): Intero 22€. Parterre Gold 1º anello (di fronte alle panchine): (riservato A/B/C OVEST del PalaDeAndrè + nuovi biglietti): Intero 22€.