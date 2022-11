Basket, esordio a Cesena per l'OraSì: i tifosi partono in pullman da Ravenna

In vista dell’esordio al Carisport di Cesena, domenica 6 novembre alle ore 17 contro Ferrara, il Basket Ravenna conferma il proprio sforzo per favorire l’afflusso al palazzetto dei propri abbonati. Dopo aver disputato le prime due gare in casa al Pala de Andrè, l’OraSì infatti si sposta al palazzetto di Cesena per le ultime cinque partite casalinghe del 2022.

Saranno disponibili due pullman che porteranno gli abbonati al Carisport per la partita, organizzati grazie al prezioso supporto dei Leoni Bizantini. La partenza dei pullman è in programma per le ore 15.15 dalla sede della società, in viale della Lirica 21. Prenotazione obbligatoria. Per prenotare il proprio posto contattare il numero 347 076 7029 (Alice) via telefono o Whatsapp.