La rivoluzione del Faenza Basket Project: la società scalda i motori in vista del prossimo campionato di serie A

Sono giorni frenetici in casa Faenza Basket Project. Il board della società di pallacanestro di serie A femminile manfreda, a mercato quasi ultimato, si sta ora dedicando agli adempimenti burocratici necessari previsti dalla federazione, primo tra tutti la trasformazione giuridica del sodalizio sportivo in società di capitale. “Un requisito obbligatorio - come commenta il presidente Mario Fermi - a cui avremmo provveduto anche prima, se nel frattempo non si fosse verificata l’alluvione in città”.

La società nel frattempo risulta già iscritta al campionato e nelle scorse settimane, dopo l’annuncio del nuovo allenatore Paolo Seletti, sono stati ufficializzati alcuni addii e altrettanti nuovi innesti. Una piccola rivoluzione, come confermato dal presidente Fermi: “Possiamo definirla così, avremo una squadra giovane dettata anche dal progetto tecnico del nuovo coach. In realtà alcune ragazze avremmo voluto riconfermarle ma c’è stato chi per scelta di vita ha deciso di trasferirsi, e chi invece è stato impossibile trattenere”.

Il riferimento in quest’ultimo caso è Pallas Kunaiyi: "Sapevamo che il valore fosse lievitato - rileva Fermi -, noi abbiamo un budget che cerchiamo di gestire oculatamente e non abbiamo potuto fare fronte alle richieste del procuratore”. Altri congedi invece sono stati necessari in quanto “non rientravano nella filosofia di gioco dell’allenatore. Il nostro - prosegue il presidente -, è un progetto che guarda anche al futuro, vorremmo riuscire a migliorare l’apporto giovanile e proseguire nella crescita delle giocatrici che portiamo avanti con le società satellite”.

Ecco perchè oltre alle otto giocatrici senior il Faenza Basket Project sta valutando alcuni profili di età compresa tra i 19 e i 22 anni. “Non svelo nomi per scaramanzia - dice il numero uno della società manfreda -, nell’arco di questa settimana o al più tardi la prossima potremo annunciare le giovani, comprese le conferme che fanno già parte del settore giovanile”. La squadra comunque è al completo, ci sono le quattro straniere e le italiane: la confermatissima Federica Franceschelli, l’innesto di prestigio Marzia Tagliamento, e ancora Tina Cvijanovic, Patty Brossman, Antonia Peresson, Essence Booker, Liz Dixon, e le promettentissime Ilaria Gori e Martina Spinelli.

Il Faenza che sarà lo si conoscerà presto. In attesa del calendario (l’unica certezza è l’opening day di Schio), la società sta infatti predisponendo il calendario delle amichevoli, tra le quali è probabile che i tifosi potranno assistere a scrimmage di lusso. “Sono diverse le squadre, anche blasonate, che ci hanno chiesto di confrontarci nel precampionato - conclude Fermi -. Finora siamo orgogliosi del nostro percorso. Siamo arrivati in serie A e abbiamo mantenuto la categoria in questi anni. A mio parere personale avremmo anche potuto ambire a salvarci direttamente senza passare dai playout nella scorsa stagione, ma è andata come andata, e in ogni caso a guardare la classifica abbiamo fatto un punto in più dell’annata precedente. Quest’anno sarà tutto abbastanza nuovo e ci vorrà quindi un po’ di pazienza soprattutto all’inizio, ma ambiamo a raggiungere l’ottavo posto e la salvezza diretta”.