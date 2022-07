Basket, Federico Baroncini è il nuovo allenatore dei Lugo Aviators

Ora è ufficiale, sarà Federico Baroncini il nuovo capo allenatore degli Aviators per la stagione 2022/23. Ad annunciarlo sono il presidente Luciano Giovannini assieme al direttore sportivo Aky Zarifi che con grandissima soddisfazione parlano del ventiseienne allenatore come "un elemento fornito di grande entusiasmo al quale entrambi danno il loro benvenuto, anche se in realtà trattasi di un ritorno in quanto Baroncini si è già seduto sulla panchina lughese come assistente in passato per ben due stagioni in C Gold".

Reduce dall'esperienza di anno scorso, sempre come vice allenatore a Cesena in serie B, per Baroncini è ora arrivata l'occasione per mettere a frutto l'esperienza maturata. "Lugo è una società dove si sta bene e si lavora seriamente, l'atmosfera che si respira è sempre positiva e questi son punti fondamentali per fare una stagione dove ci si possa divertire - queste le prime parole del nuovo allenatore biancoverde - Sarà fondamentale ripartire dal gruppo e cercheremo di creare una squadra partendo dalle persone, ponendo grande attenzione alle qualità umane dei ragazzi".