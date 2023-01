Basket femminile Serie A1, la E-Work Faenza lascia i due punti sul parquet di Brescia

Brutta sconfitta per la E-Work Faenza al PalaLeonessa di Brescia contro la RMB Brixia Basket. Finisce 57-49 e le lombarde si prendono due punti importantissimi in ottica salvezza.

Bresciane guidate dalla solita Johnson (12+8) e da Zanardi (19), ma a decidere il match è una tripla pesantissima di Rainis nel minuto conclusivo; Faenza, senza Policari, trova il solito 18+15 da Kunaiyi-Akpanah ma insufficiente ad evitare la sconfitta.

La partita - Brixia Basket che parte con Zanardi, McCray, Tempia, Johnson, Molnar. Dopo un avvio più attento di Faenza, con un parziale di 7-0, Brixia trova il primo vantaggio dell’incontro a metà del quarto 8-5. Rainis, Tomasoni e Capitan De Cristofaro sul parquet per gestire il vantaggio bresciano che, a due minuti dal termine del quarto, è di +2. Termine dei primi 10 minuti con il vantaggio di Brescia 17-14.

Zanardi, Capitan De Cristofaro, McCray, Johnson e Molnar il quintetto per inizio di secondo quarto per Coach Zanardi. Impatto immediato per RMB Brixia Basket che al quarto minuto si porta sul più 10 (24-14). Buona regia e buoni punti di Zanardi. Buona difesa bresciana ma terzo fallo di Zanardi a 4:30 dal termine del tempo. Crescendo di intensità nel finale per Brescia che chiude il primo tempo sul +11.

Inizio terzo quarto per Brescia in campo Zanardi, McCray, Rainis, Johnson, Molnar. Partita non bella e carica di contatti e ricca di intensità. Terzo fallo di McCray a metà quarto e punteggio che vede Brescia in vantaggio di 6 punti (32-26). Terzo fallo anche di Molnar. In campo per Brescia Pinardi. Attacco sterile bresciano che aiuta Faenza a recuperare nel punteggio fino al pareggio 35-35 ad un minuto dalla fine del quarto. Si chiude il parziale con le padroni di casa sul +3.

Quintetto giovanissimo per Coach Zanardi. McCray, Pinardi, Tomasoni, Zanardi e Capitan De Cristofaro. Quarto fallo di Molnar al quarto minuto e quinto al settimo minuto, fuori dai giochi. Ultimi tre minuti da vivere con Brescia che conduce 47-44 e Capitan De Cristofaro in lunetta per il terzo fallo di Pallas, punteggio 48-44.

Alternanza di possessi nei secondi finali e Zanardi dalla lunetta porta il vantaggio bresciano a +2. Quarto fallo di Zanardi e parità per Faenza. Tripla di una super Rainis e Brescia a 47 secondi dalla fine in vantaggio 53-49. Si chiude l’incontro con la splendida, esaltante e meritata vittoria per RMB Brixia Basket, punteggio 57-49.

Coach Zanardi a fine partita, conscio delle difficoltà a venire, si è complimentato con l’intera squadra per l’intensità la determinazione e la voglia di vincere dimostrata per l’intero arco della partita, avanti così.

Il tabellino di RMB Brixia Basket - E-Work Faenza 57 - 49 (17-14, 32-21, 40-37, 57-49)

RMB BRIXIA BRESCIA: Johnson* 12 (2/12, 2/12), Tomasoni 2 (0/2 da 3), Zanardi* 19 (5/8, 2/5), Molnar* 11 (2/5, 2/6), De Cristofaro 1 (0/2 da 3), Tempia* 1 (0/2 da 3), Pinardi, Moreni NE, Scalvini NE, Minelli NE, Rainis 6 (0/2, 2/2), Miller Mccray* 5 (2/6 da 2) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 11/33 - Tiri da 3: 8/31 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 50 14+36 (Miller Mccray 16) - Assist: 7 (Johnson 3) - Palle Recuperate: 6 (Johnson 3) - Palle Perse: 16 (Miller Mccray 4) - Cinque Falli: Molnar

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 2 (1/1, 0/3), Kunaiyi-Akpanah* 18 (7/14 da 2), Moroni 4 (1/2, 0/3), Cupido* 5 (2/4, 0/3), Policari NE, Georgieva 3 (0/1, 1/3), Hinriksdottir 2 (1/8, 0/5), Baldi* 8 (1/1, 2/5), Egwoh, Davis* 7 (2/10, 0/2) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 15/42 - Tiri da 3: 3/24 - Tiri Liberi: 10/11 - Rimbalzi: 42 12+30 (Kunaiyi-Akpanah 15) - Assist: 10 (Franceschelli 2) - Palle Recuperate: 7 (Kunaiyi-Akpanah 2) - Palle Perse: 16 (Kunaiyi-Akpanah 5) - Cinque Falli: Cupido



Arbitri: Masi A., Cassina F., Spessot M.