Basket Serie A1 femminile, la E-Work Faenza supera nettamente la Bruschi

Squadra in casa E-Work Faenza Femminile

L'E-Work Faenza supera con autorità la Bruschi San Giovanni Valdarno, 70-54 per le romagnole il punteggio.

Faenza parte subito forte, amministrando poi il margine conquistato. Alla Bruschi non basta la solita ottima prova di Krivacevic e qualche lampo da parte di Schwienbacher.

Solito 18+14 d'ordinanza per Kunaiyi-Akpanah in casa Faenza, con 15 di Davis e 11 di Hinriksdottir a contribuire alla causa della formazione di coach Ballardini.

Krivacevic mette 16 punti, ne fa 14 Garrick per San Giovanni Valdarno che, però, perde una buona occasione per metter punti in cascina e rimane ferma sul fondo della classifica a due punti.

Il tabellino di E-Work Faenza - Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 70 - 54 (26-14, 43-31, 57-46, 70-54)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 2 (1/2, 0/2), Kunaiyi-Akpanah* 18 (8/12 da 2), Moroni 5 (2/3, 0/3), Cupido* 4 (2/3, 0/3), Policari 3 (0/5, 1/4), Georgieva 4 (2/2, 0/2), Hinriksdottir 11 (3/5, 1/2), Baldi* 8 (3/4 da 2), Egwoh, Davis* 15 (5/10 da 2) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 26/46 - Tiri da 3: 2/16 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 38 8+30 (Kunaiyi-Akpanah 14) - Assist: 17 (Cupido 4) - Palle Recuperate: 9 (Kunaiyi-Akpanah 3) - Palle Perse: 13 (Moroni 3)

BRUSCHI GALLI BK SAN GIOVANNI VALDARNO: Schwienbacher* 8 (1/1, 1/3), Koizar* 3 (1/1 da 2), Tassinari* 5 (2/4 da 2), Lazzaro 2 (1/2 da 2), Paulsson, Krivacevic* 16 (4/13, 1/2), Milani, Missanelli 4 (2/4 da 2), Bove 2 (1/4 da 2), Garrick* 14 (4/9, 2/7), Atanasovska Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 16/42 - Tiri da 3: 4/14 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 35 8+27 (Garrick 7) - Assist: 7 (Koizar 2) - Palle Recuperate: 6 (Tassinari 2) - Palle Perse: 21 (Missanelli 4) - Cinque Falli: Tassinari, Krivacevic Arbitri: Almerigogna M., Tarascio S., Pratico' F.